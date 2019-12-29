الامارات | بالفيديو: حركة السير والمواقف وإغلاقات الشوارع والمترو في دبي ليلة رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: حركة السير والمواقف وإغلاقات الشوارع والمترو في دبي ليلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عكفت لجنة تأمين الفعاليات في دبي على العمل من خلال اجتماعات دورية وزيارات ميدانية قرابة ستة أشهر على وضع خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية في وسط مدينة دبي، الذي يتوقع أن يتجاوز عدد روداها لمشاهدة الألعاب النارية ببرج خليفة مليون و600 ألف زائر، بالإضافة إلى مناطق الاحتفالات الأخرى في فيستفال سيتي وبرج العرب وجزيرة النخلة، فيما تدار الحركة المرورية وتنقل الأفراد في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم.

فيما خصصت الإدارة العامة للدفاع المدني 600 إطفائياً ومنقذاً لتأمين 25 موقعاً للاحتفالات في دبي، في إطار خطتها التي بدأ قبل الاحتفالات بأشهر وشملت التأكد من فعالية أنظمة السلامة في المباني التي تشهد انطلاق ألعاب نارية واحتفالات بنسبة 100%، بينما خصصت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لأول مرة آلية للإسعاف البحري تتمركز بالقرب من برج العرب.

وتفصيلاً،قال رئيس لجنة تأمين الفعاليات اللواء عبدالله الغيتي إن اللجنة التي تضم 40 جهة حكومية وخاصة أنهت استعدادها لتأمين الحدث الاضخم من حيث العدد، لافتاً إلى استخدام تقنيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملية التأمين وانتقال الزوار في منطقة وسط دبي ومختلف شوارع الإمارة لضمان استمتاع أفراد الجمهور بالاحتفالات الرائعة.

أكبر مركز تحكم

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات المهندسة ميثاء بن عدي، أنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم.

وأشارت إلى تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة إعمار العقارية، في مركز التحكم الموحد ليلة رأس السنة، لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً منطقة برج خليفة.

إغلاق الطرق

وأفادت بأن خطة إدارة الحركة المرورية تشتمل على خمسة محاور رئيسة لضمان انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي توفرها هيئة الطرق والمواصلات لافتة إلى أن المحور الأول يتناول إغلاق الطرق ويتضمن:

إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد بداية من الساعة الرابعة مساءً وذلك بعد امتلاء المواقف في هذه المنطقة، مناشدة الأشخاص الذين لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو دبي التواجد قبل موعد الإغلاق.

وأشارت إلى أن سوف يتم كذلك إغلاق كل من شارعي المركز المالي والصكوك ابتداءً من الساعة السادسة مساءً فيما يغلق شارع الأصايل (من شارع عود ميثاء الى شارع الميدان) الساعة الرابعة مساءً لاستخدامه كمسار للمواصلات العامة ومركبات الطوارئ.

وسوف يتم إغلاق شارع السعادة بين تقاطعي شارع الميدان وشارع زعبيل الثاني تدريجياً ما بين الساعة 6:00 مساءً والساعة 8:00 مساءً وسيستمر الاغلاق حتى نهاية الفعالية.

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وأكدت المهندسة ميثاء أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال توزيع وتواجد الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع التي تم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق بالتعاون مع شرطة دبي.

وحول خدمات مترو دبي لفتت بنت عدي إلى إغلاق محطة برج خليفة في الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً، بالإضافة إلى تحديد منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة، تحت إشراف أفراد الشرطة والفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات، للسماح للمشاة بعبور شارع الشيخ زايد بشكل منظم، وذلك لمنع العبور العشوائي على شارع الشيخ زايد.

خدمات المواصلات العامة

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي إن المحور الثاني يتناول المواصلات العامة إذ سوف يتم تشغيل 210 حافلة لنقل الزوار من منطقة الحدث إلى خارج المنطقة وتحديدا إلى محطات المترو لتسهيل عملية الخروج علما بأن هذه الحافلات ستكون مجانية للجمهور ضمن المسارات المحددة.

وسوف توزع بواقع 80 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى نادي الوصل ومحطة الجافلية ومصلى المنخول، و45 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى محطة مترو بنك نور الإسلامي، و55 حافلة لنقل الجمهور من شارع المركز المالي إلى (مواقف نادي الوصل، ومواقف الجافلية وديرة سيتي سنتر ومصلى المنخول) و10 حافلات لنقل الجمهور من شارع برج خليفة إلى محطة ديرة ستي سنتر و20 حافلة لنقل الجمهور من محطة مترو الخليج التجاري (على شارع السعادة) إلى محطة ديرة سيتي سنتر

متوقعة أن يتم نقل أكثر من 40 ألف راكب خلال وقت المغادرة ما بين الساعة 12:00 إلى 4:00 صباحا.

المواقف الإضافية ومركبات الأجرة

وأضافت أن المحور الثالث يتناول المواقف الإضافية ومركبات الأجرة إذ تم توفير 3000 موقف خارج منطقة الحدث، وسوف ينقل الجمهور بوساطة الحافلات العامة أو مركبات الأجرة، وتم توزيعها بواقع 1000 موقف بنادي الوصل، و1500 موقف بمصلى العيد في المنخول، و500 موقفاً بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مرجحة أن يصل عدد الرحلات بواسطة مركبات الأجرة إلى 20 ألف.

خدمات المترو والترام

وحول المحور الرابع أشارت إلى تشغيل الخط الأحمر للمترو ابتداءً من الساعة 5:00 فجر يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر بشكل متواصل حتى الساعة 12 صباح يوم 2 يناير 2020 لمدة تصل إلى 43 ساعة، كما سيتم تشغيل الخط الأخضر ابتداءً من الساعة 5:30 فجر يوم الثلاثاء حتى الساعة 12 صباح الثاني من يناير لأكثر من 42 ساعة كم سيتم تشغيل الترام من الساعة 6:00 صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة من صباح الخميس ، حرصا على تسهيل وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وأيضا الخروج، متوقعة أن يصل عدد ركاب المترو إلى مليون و380 ألف شخص خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

أنظمة ذكية

ولفتت إلى أن المحور الخامس يتناول اللوحات الإرشادية والأنظمة الذكية إذ سيتم توفير 55 لوحة إرشادية إلى المواقف البديلة كما سيتم التحكم في الإشارات الضوئية على شارعي المركز المالي و الشيخ محمد بن راشد "بوليفارد" من خلال الأنظمة الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار.

كما سيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات وتوجيه الجمهور لاستخدام المواقف البديلة.

وأوضحت أنه سوف يجري إغلاق جسور المشاة على القناة المائية وكذلك المصاعد المساندة حفاظا على السلامة العامة للجمهور، بالإضافة إلى إغلاق رصيف المشاة على جسر الشيخ زايد على القناة المائية.