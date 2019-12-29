الامارات | بلدية دبي تنفذ نظام جمع النفايات المتطور بالمحيصنة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تنفذ نظام جمع النفايات المتطور بالمحيصنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي أنها ستنفذ المرحلة الثالثة من مشروع "النظام المتطور لجمع ونقل النفايات"، في منطقة محيصنة الثالثة. وقالت في بيان نشرته اليوم على صفحتها بموقع إنستغرام إن النظام يشمل توفير حاوية مخصصة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، وأخرى لجمع النفايات العامة، وذلك باستخدام مركبات حديثة المواصفات لجمع النفايات، مزودة بأذرع آلية بالكامل لتفريغ الحاويات بكل كفاءة وفعالية Advertisements وجرى تصميم الحاوية لتكون سهلة الاستخدام لمختلف فئات المجتمع، فهي مزودة بمقابض لفتحها باليد، وبدواسات أرضية لتسهيل تحريكها ونقلها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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