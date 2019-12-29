الامارات | بالفيديو: "دفاع مدني عجمان" يسعد زوجين باستخراج دبلة زواجهما من عمق البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: "دفاع مدني عجمان" يسعد زوجين باستخراج دبلة زواجهما من عمق البحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح غواصو الفرقة البحرية بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان في إسعاد وإدخال البهجة إلى قلب زوجين من الجنسية العربية سقط خاتم الزواج من الزوجة بالخطأ في مياه البحر حيث كانا يتنزهان في مرسى الزوراء مارينا يوم أمس السبت، ولم يتمكنا من استخراجه بسبب عمق وشدة برودة المياه، فبادرا بالاستغاثة بالدفاع المدني شارحين مشكلتهما، وعليه لبى الدفاع المدني الاستغاثة من خلال الفرقة البحرية التي سارعت إلى موقع الحدث ونجحت في استخراج الدبلة، بدقة ومهارة غواصي الفرقة البحرية تم ذلك خلال وقت وجيز من زمن الغطس.

وأعرب الزوجان عن سعادتهما بالحصول على الخاتم، الذي يعد لهما ذكرى الخاصة بحياتهما، شاكرين فرق الإنقاذ البحري على جهودهم المبذولة.

وأكد المدير العام بالدفاع المدني عجمان العميد عبدالعزيز علي الشامسي أن الادارة تستجيب وتلبي النداء لكل الحالات الإنسانية في أي وقت، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يولي مثل هذه الحالات أهمية خاصة، حيث تؤكد مثل هذه الاستغاثات من المواطنين والمقيمين ثقة كبيرة من أفراد المجتمع بالخدمات التي يقدم الدفاع المدني، داعياً الجميع بالمبادرة وعدم التردد بالتواصل مع الدفاع المدني عند كل طارئ على هاتف الطوارئ 997.