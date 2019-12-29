الامارات | يومان عطلة رأس السنة لموظفي حكومة أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن يومان عطلة رأس السنة لموظفي حكومة أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الديوان الأميري بأم القيوين التعميم رقم (5) لسنة 2019 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية للدوائر المحلية في إمارة أم القيوين. ‏ونص التعميم على أن يتم تعطيل العمل في كافة الدوائر المحلية في إمارة أم القيوين يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 و 2 يناير 2020. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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