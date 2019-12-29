الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس كازاخستان بضحايا تحطم طائرة الركاب

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس كازاخستان بضحايا تحطم طائرة الركاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا تحطم طائرة الركاب التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف.