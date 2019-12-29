الامارات | الوصول الى منطقة رمرام في دبي بالحافلات العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصول الى منطقة رمرام في دبي بالحافلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات بإمكان سكان منطقة رمرام التنقل منها واليها باستخدام الحافلات العامة، حيث وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطاً جديداً للحافلات يحمل الرقم “JO4” ضمن اطلاقها حديثاً مجموعة من خطوط الحافلات التي خدمت عدداً من المناطق الحيوية.

ويمر الخط الجديد بـ 13 محطة لصعود الركاب ونزولهم منها في طريقهم بين منطقة رمرام ومدينة دبي للاستديوهات. وتقع منطقة رمرام في دبي لاند، وتنقسم المنطقة إلى منطقتين فرعيتين وهما الثمام والرمث، وتضُم كل منهما 56 برج سكني وسط الحدائق. وتقع منطقة رمرام بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وكذلك من معرض اكسبو 2020 الدولي الذي سينطلق في امارة دبي أكتوبر المقبل وتستمر فعاليته لمدة 6 شهور.

وترتبط بدورها مدينة دبي للاستديوهات بشبكة خطوط الحافلات العامة والمترو عبر منطقة مول الامارات، ما سيتيح لعملاء المواصلات العامة من سكان منطقة رمرام التنقل عبر المترو والحافلات الى كل مناطق الامارة القريبة.

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وأطلقت الهيئة 3 خطوط أخرى جديدة خلال الربع الأخير من العام الحالي تضمنت الخط "J03" الذي يخدم المنطقة الواقعة بين مدينة دبي للأستوديوهات والمنطقة السكنية لداماك هيلز كل 60 دقيقة، وكذلك الخط 321 الذي يخدم الانتقال بين واحة دبي للسليكون وبحيرة واحة دبي للسيليكون كل 30 دقيقة خلال وقت الذروة.

وشملت الخطوط أيضا الخط " F70" الذي يخدم المنطقة الواقعة بين محطة مترو برجمان والمناطق السياحية في بردبي مثل قرية الفهيدي التراثية ومتحف دبي كل 15 دقيقة.

وتقوم مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتوفير خدمة الحافلات العامة عبر أسطول ضخم للحافلات يلغ عدده 1518 حافلة ممتدة على شبكة تضم 119 خطاً داخليا منها 35 خطا لتغذية محطات المترو، و12 خطا خارجيا لنقل الركاب للإمارات الأخرى و62 خطا داخليا و8 خطوط سريعة. وتغطي الشبكة 82% من مساحة المناطق الحضرية في إمارة دبي.