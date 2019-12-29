كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظام إلكتروني لرسوم مواقف السيارات للزوار من الخليج في دبي

يمكن لزوار دبي من الإمارات المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى دفع رسوم توقف سياراتهم باستخدام هواتفهم المحمولة من خلال تطبيق mParking.

وكانت الخدمة في وقت سابق فقط لأرقام لوحات دبي ولكن تم تمديدها الآن لتشمل جميع الإمارات الست وأربع دول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين.

وكما هو الحال مع لوحة دبي mParking، عليك فقط إرسال رسالة إلى 7275 تتضمن تفاصيل الإمارة ورمز اللوحة، متبوعة بمسافة ورقم اللوحة ورقم المنطقة ورمز المنطقة، ومساحة متبوعة برمز المدة بالساعات.

وبالنسبة للبلدان الأخرى، يجب كتابة رمز كل من الكويت والبحرين على الشكل: KWT أو BAH قبل رمز اللوحة، مع وجود مسافة، رقم اللوحة، مسافة، رقم المنطقة ورمزها، مسافة، والمدة، في حين يجب أن يبدأ الزوار من كل من المملكة العربية السعودية وعمان مع KSA أو OMN مع وجود مسافة، قبل ذكر رقم اللوحة متبوعًا برمز اللوحة، مع وجود مسافة قبل ذكر رقم المنطقة والكود والمدة.

هذا النظام مخصص للسيارات الخاصة، ولكن بالنسبة للسيارات غير الخاصة والمسجلة، يتعين عليك التسجيل عبر www.rta.ae أو عن طريق الاتصال على 8009090 وبعد ذلك يمكنك وضع اسم مستعار يليه رقم / رمز المنطقة والمدة مع وجود مسافات بين كل منها.

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ويجب على سائقي الدراجات النارية أيضًا وضع حرف “B” للدلالة على أن المركبة عبارة عن دراجة نارية يتبعها اختصار للإمارة ورمز اللوحة ثم مسافة ورقم اللوحة ورقم المنطقة ورمزها ثم مسافة بعدها المدة.

وسيجعل هذا التطوير من الأسهل على زوار الإمارة دفع رسوم مواقف السيارات الخاصة بهم عن طريق الرسائل النصية، خاصةً إذا لم يكن لديهم تغيير في وضع العداد.

وتكلف جميع الرسائل القصيرة 30 فلساً وستحصل على تذكير مجاني قبل انتهاء المدة.

ولا تزال عملية تطبيق mParking في دبي كما هي، ولا يلزم أي رمز للبلد ويمكنك فقط كتابة رمز اللوحة ورقمها متبوعًا بالمنطقة والمدة مباشرةً في الرسالة النصية مع وجود مسافات بين الثلاثة، بحسب غلف نيوز.