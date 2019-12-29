كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أفاني ابن بطوطة فندق جديد في دبي

افتتح مؤخراً فندق AVANI Ibn Battuta في موقع مثالي ليس بعيداً من موقع معرض إكسبو دبي 2020.

يقع الفندق الجديد في دبي على عتبة أكبر مول تجاري في العالم، ابن بطوطة مول، وعلى بعد خطوات فقط من مترو دبي ويضم 360 غرفة فندقية.

وتم تصميم الفندق ليكون في موقع متميز لزوار Expo2020، وهو أيضًا خيار مميز لأولئك الذين يمارسون الأعمال في المنطقة الحرة بمطار دبي، وعلى بعد 15 دقيقة فقط من دبي باركس آند ريزورتس مما يجعله خيارًا ممتازًا للعائلات أيضًا، بحسب موقع واتس أون.

ويحتوي الفندق على العديد من المطاعم بما في ذلك Flavors Kitchen & Lounge، وهو مكان لتناول الطعام طوال اليوم ويطل على حمام السباحة والشرفة، ويقدم مجموعة مختارة من الأطباق العربية والعالمية. وفي الوقت نفسه، يقع مطعم Liquid بجانب حمام السباحة في التراس الخارجي الأطعمة الشهية والمشروبات والشيشة.

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وتشمل المرافق الإضافية في الفندق صالة ألعاب رياضية AvaniFit وشرفة لليوغا في الهواء الطلق.

وفي الداخل، الغرف أنيقة ومريحة مع مناظر تطل على بوابة ابن بطوطة، والتشطيبات الخشبية تبقي الأجواء مريحة، في حين أن خدمة الواي فاي السريعة تتمنح الضيوف اتصالاً مميزاً بالإنترنت.

تبدأ أسعار الغرف من 225 درهماً فقط في الليلة.

لإجراء حجز، اتصل على 045743111، أو قم بزيارة avanihotels.com