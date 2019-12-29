الامارات | «دبي هيلث بوكينج» تستقطب عشرات المنشآت الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي هيلث بوكينج» تستقطب عشرات المنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت منصة «دبي هيلث بوكينج»، التي وفرتها هيئة الصحة بدبي لحجز المواعيد الطبية، عشرات المستشفيات والمراكز الصحية، ومقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، ومئات الأطباء تحت مظلة هذا المشروع، الذي يسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستجابة القصوى لطالبي المواعيد الطبية من داخل الدولة وخارجها.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة، أحمد النعيمي، أن المشروع يخدم حالياً الراغبين في الحصول على مواعيدهم الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة، وعددها 12 مركزاً، ضمن تخصصات طب الأسرة العام، وطب الأسنان العام، ورعاية صحة الأسنان، وعيادات الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى المواعيد الطبية في كل من مستشفيات راشد ولطيفة وحتا.

وقال النعيمي إن الهيئة تسعى حالياً لإضافة أكبر عدد ممكن من التخصصات والأطباء في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، لافتاً إلى إضافة نحو 900 طبيب في مختلف التخصصات الطبية في هذه المنشآت.

وأكد توجه الهيئة لشمول مرافق الرعاية الصحية الخاصة في دبي بالمشروع خلال العام المقبل.

وأوضح النعيمي أن منصة «دبي هيلث بوكينج» تتيح للمقيمين والزائرين من داخل الدولة وخارجها، حجز موعد طبي مباشر مع طبيب في العيادات والمستشفيات العامة والخاصة في دبي، من خلال الموقع الإلكتروني (Dubaihealthbooking.com)، أو التطبيق الذكي (دبي هيلث بوكينج – DHB)، المتوافر على متجري «أبل» و«غوغل بلاي».

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وأشار إلى أن المشروع يترجم خطة الهيئة واستراتيجيتها في التحول الذكي، وتحقيق أهداف دبي الذكية، من خلال استخدام التقنيات والحلول الذكية في حجز وإدارة المواعيد الطبية المباشرة، على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

كما يعمل على تعزيز التكامل بين الأنظمة الصحية في القطاعين العام والخاص، وتحسين تجربة الرعاية الصحية، وتقليل وقت انتظار المرضى، وتسهيل الحصول على المواعيد الطبية، والإسهام في خفض نسبة عدم حضور المرضى، باستخدام التنبيهات والإشعارات الذكية، وتحقيق أقصى درجات السعادة للمرضى، من خلال توفير أنظمة رعاية صحية فعالة وذكية يمكن الوصول إليها من أي مكان وزمان.

وقال النعيمي إن المنصة الذكية تتميز بسهولة البحث الذكي عن الأطباء أو التخصصات الطبية، أو المرافق الصحية. كما يمكن الاطلاع والتعرف إلى السيرة المهنية للأطباء وخبراتهم، ولغاتهم ومؤهلاتهم العلمية، وغير ذلك من المعلومات، ومعرفة العيادات وما لديها من أطباء وتخصصات طبية، مع إمكان تقييم التجربة العامة عن المرافق الصحية.

كما توفر المنصة متعددة اللغات خدمة إدارة المواعيد، من حجز أو تأجيل أو إلغاء، من خلال الموقع أو التطبيق الذكي، إذ يمكن تحديد الطبيب المطلوب، والاطلاع على جدول المواعيد المتاحة من خلال الجدول الأسبوعي الفوري للمواعيد (أول موعد متاح)، وتوفير خيارات أطباء بديلة في التخصص نفسه تلقائياً في حال عدم توافر المواعيد للطبيب، والتفاعل المباشر والتأكيد الفوري لجدول مواعيد الأطباء.

وأشار النعيمي إلى إمكان التسجيل أو الدخول على المنصة باستخدام رقم البطاقة الصحية الصادرة عن مرافق الهيئة، أو الحساب الموحد للهيئة، أو استخدام بوابة الهوية الرقمية (UAE PASS).