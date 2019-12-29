الامارات | ولي عهد عجمان يطّلع على منصة «كوادر» للباحثين عن عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد عجمان يطّلع على منصة «كوادر» للباحثين عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على منصة «كوادر» للباحثين عن عمل، التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، لرفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأفضل الكفاءات واستقطاب الكوادر الطموحة.

وتعتبر هذه المنصة ترجمة عملية لتوجيهات القيادة، وهدفاً استراتيجياً للدولة، وبوصلة لكل باحث عن عمل، وإيماناً بأهمية استقطاب الكفاءات البشرية القادرة على الإسهام بفاعلية في دفع مسيرة الريادة والتميز في العمل الحكومي بالإمارة، وانسجاماً مع رؤية عجمان 2021 في تنمية رأس المال البشري.

واستمع سموه لعرض تعريفي من مدير عام دائرة الموارد البشرية، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، عن منصة «كوادر» وآلية العمل والخدمات التي ستقدمها المنصة للباحثين عن عمل.

وأوضح السويدي أن المنصة ستسهم في رفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأفضل الكفاءات، واستقطاب الكوادر الطموحة والخبرات، وتعزيز مشاركتهم من خلال إيجاد الفرص، التي تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، وتتيح لهم بناء مستقبلهم المهني، كما تتيح لهم خيارات متعددة لجذب الكفاءات بالمستوى الذي يعزز من قدراتها التشغيلية، وتوفر بيانات ومعلومات إحصائية تدعم عمليات التخطيط وصنع القرار.

وأكد ضرورة تكامل الجهود في القطاعين الحكومي والخاص، وتوحيد الجهود بين جميع القطاعات لاستثمار الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري، والنهوض بدورها، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد بجهود القائمين على منصة «كوادر»، وتبنيهم الوسائل التقنية الحديثة للحصول على أفضل مستويات الأداء لخدمة الباحثين عن عمل وتقديم التسهيلات لهم.

كما أشاد بكل الجهات الحكومية في الإمارة لتوحيد الجهود لتفعيل المنصة ودعم التوطين، واستقطاب الكوادر وتوفير الفرص المتكافئة للخريجين وأصحاب المؤهلات.

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ودعت دائرة الموارد البشرية الباحثين عن عمل إلى زيارة المنصة عبر الموقع الإلكتروني «www.ajmanhrd.gov.ae/‏‏‏‏‏‏kawader»، والتسجيل فيه بتحميل سيرهم الذاتية أو إنشائها وفقاً للبيانات المطلوبة، كما دعت الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في الاطلاع على بيانات الباحثين عن عمل إلى التنسيق مع دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان.

إلى ذلك، ثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جهود القائمين على كلية المدينة الجامعية، ودورهم الكبير في تأسيس مجموعة من الكليات والأقسام المتخصصة، التي تخدم المواطنين والمقيمين، خصوصاً كليتَي طب الأسنان والصيدلة، وتقدم أفضل أساليب الدراسة الأكاديمية في جميع التخصصات، وتأهيل الكوادر المواطنة من الأطباء والمتخصصين في جميع العلوم لخدمة الوطن، وليكونوا النخبة المتميزة من الشباب المواطنين كأطباء وخبراء مؤهلين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لكلية المدينة الجامعية في عجمان، التي اطلع فيها والحضور على أحدث المختبرات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة، التي ستتم الاستعانة بها في التدريس، خصوصاً بعد أن طرحت المدينة الجامعية برامج العلوم الصحية لفصل الخريف 2019، في مجالات جراحة الأسنان والصيدلة.

واستمع سموه لشرح من القائمين على كلية المدينة الجامعية، عما تشتمل عليه تلك المختبرات من أجهزة ومعدات، بعدما تم تجهيز تسعة مختبرات لهذا الغرض، منها مختبرات الكيمياء وعلم الأحياء الدقيقة، وعلم الأنسجة والصيدلة وعلم الأدوية، والأشعة الفموية والتحليل الآلي، وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء، وغيرها.

وأشاد سموه بالتطور الملحوظ الذي تشهده الكليات المختلفة في المدينة الجامعية، والبرامج الأكاديمية، والهيئة التدريسية ذات المستوى العالي من الخبرة، واستقدام أفضل الأجهزة والمعدات المستخدمة في طرق الدراسة الحديثة.

وتهدف الكلية من خلال طرح هذه البرامج الجديدة إلى تزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة الشاملة اللازمة، خلال سعيهم للحصول على مهن مزدهرة في مجال العلوم الصحية، باستخدام أحدث المختبرات التي تحفز التميز السريري.

وتم تصميم البرامج والمساقات الدراسية لترقى إلى أعلى المعايير الأكاديمية والصناعية، وتوظيف المختبرات ذات المستوى العالمي، لضمان حصول الخريجين على المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية.

ويعتبر برنامجا البكالوريوس في جراحة الأسنان والصيدلة إضافات قيمة إلى البرامج المطروحة من قبل الكلية، التي توفر ما يزيد على 17 برنامجاً أكاديمياً في مجالات إدارة الأعمال والقانون والإعلام والتعليم، على مستوى البكالوريوس والماجستير باللغتين العربية والإنجليزية.