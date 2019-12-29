الامارات | حبس 3 متهمين بسرقة 551 ألف درهم بالإكراه

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 3 متهمين بسرقة 551 ألف درهم بالإكراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس ثلاثة متهمين بمداهمة سكن موظفين أفارقة، بالتواطؤ مع أحدهم، وسرقة 551 ألف درهم، وبراءة متهم رابع في القضية.

وتفصيلاً، قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاث سنوات بحق عاطل (خليجي) انتحل صفة رجل شرطة، وداهم مع اثنين آخرين سكن موظفين أفارقة، بالتواطؤ مع أحدهم، وسرقوا بالإكراه 551 ألف درهم، وعدداً من الهواتف الذكية وأجهزة إلكترونية، من قاطني الشقة، وكاد يسرق 91 ألف درهم، لكن المجني عليه صاحب النقود المسروقة أدرك أن المتهمين ليسوا رجال شرطة، فأمسك بالمتهم الخليجي، ولم يتركه إلا بعد وصول الشرطة رغم محاولة الإفلات منه، كما اكتشف تواطؤ زميله الذي أرشد المتهمين إلى مكان النقود، وتم القبض عليه كذلك، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات والإبعاد، ومتهم ثالث انتحل كذلك صفة رجل شرطة، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات والإبعاد، فيما قضت المحكمة ببراءة متهم رابع.

وقال المجني عليه إنه يعمل لدى شركة تجارة عامة، ويتولى استلام النقود من مدير شركته وتسليمها إلى الشركة المعنية بنقل النقود، وفي اليوم السابق للواقعة تسلم مبلغ 551 ألف و200 درهم، واتجه إلى مقر الشركة الأخرى لتسليمها، لكنه فوجئ بإغلاق الحساب وتعذر إيداع النقود، فحملها إلى مسكنه ووضعها داخل خزنة حديدية يحتفظ بها أسفل سرير، مع 91 ألفاً و100 درهم كان يحتفظ بها سابقاً.

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وأثناء وجوده في سكنه برفقة أصدقائه، فوجئ بثلاثة أشخاص يدخلون الشقة ويرتدي أحدهم الزي الإماراتي، ويدّعون أنهم من رجال المباحث، وأخرج أحدهم (المتهم الأول) بطاقة هوية وأخفاها بسرعة، ثم سألوا عما إذا كان هناك ممنوعات في الشقة، فنفوا ذلك، فقاموا بتفتيش الغرفة وبعثروا محتوياتها، ولم يعثروا على أي ممنوعات، ثم سأل الموجودين ما إذا كان لديهم نقود فأكدوا عدم حيازتهم الأموال، لكن المجني عليه لم يرد إلا بعد أن أكد الشرطي المزيف أن عدم الإفصاح عن وجود نقود سيعرضهم لتهمة جنائية كبرى، فأفصح عما بحوزته من نقود وفتح الخزنة وأخرج الأموال، فسأله المتهم الأول عن مصدر تلك المبالغ فأخبره بأنها عائدة لشركته، وأبرز له إيصالاً يثبت ذلك، وفي هذه الأثناء كان المتهمان الآخران يفتشان في الشقة ويأخذان أغراض الموجودين.

وأضاف المجني عليه أن المتهم الأول طلب منه مرافقته للذهاب إلى مركز الشرطة بغرض التأكد من صحة أقواله، وأخذ منه النقود، وحين خرجوا لم يجد دورية شرطة، وفوجئ بأنهم يطلبون سيارة أجرة فراوده الشك، فتشبث بالمتهم الأول، وقال لهم «لستم رجال شرطة وسأتصل بالشرطة»، وحينها ترجل الجميع من المركبة ودار شجار في ما بينهم، وظل ممسكاً بالمتهم الأول حتى يمنعه من الهرب، وأحكم قبضته عليه رغم محاولات المتهم بالإفلات.

وأشار المجني عليه إلى أنه فوجئ بالمتهم الثاني (إفريقي - زميله من جنسيته نفسها)، يظهر في المكان، فطلب منه مساعدته في الإمساك بالمتهم، لكن الأخير لم يساعده، بل طلب منه تركه باعتباره رجل شرطة، واستطاع المتهم الإفلات وركوب سيارة الأجرة برفقة المتهمين الآخرين، وأخذ رزمتين من النقود الأولى تحتوي على 551 ألف درهم، والثانية 91 ألف درهم، لكنه تتبعه بسرعة وأمسكه فرمى عليه المتهم الرزمة الثانية حتى يتركه، لكنه ظل قابضاً عليه بمساعدة عدد من الأشخاص الذين تجمهروا في المكان، فيما فرّ متهمان ببقية النقود، قبل أن يتم القبض عليهما لاحقاً.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن سرقة بالإكراه في منطقة فريج المرر، فانتقل إلى الموقع وشاهد نحو 20 شخصاً يمسكون بشخص يرتدي الزي الخليجي، ففضهم ونقل المتهم إلى مركز الشرطة، ومنها إلى النيابة العامة ومحكمة الجنايات.