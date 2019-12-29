الامارات | إنجاز 50% من خطوط ري وخزانات القطاع الشرقي في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 50% من خطوط ري وخزانات القطاع الشرقي في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وبلدية مدينة العين، عن إنجاز نسبة 50% من أعمال مشروع إنشاء خطوط ري رئيسة وفرعية، وخزانات، للقطاع الشرقي بمدينة العين.

وأكد الطرفان أنهما يعتزمان إنجاز المشروع بالكامل في الربع الثالث من عام 2020.

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وينفذ المشروع على مساحة 30 كيلومتراً، بكلفة تبلغ 58.4 مليون درهم، بالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين، ويعمل فيه 344 عاملاً ومهندساً واستشارياً. ويخدم المشروع مدينة العين والمناطق السكنية والتجارية المحاذية للطريق الدولي بين سلطنة عمان والإمارات.

ويستهدف المشروع تأمين ما يكفي من إمدادات المياه المعاد تدويرها لري الغطاء النباتي الحالي والمستقبلي، والتأكد من كميات توافر المياه للمستقبل، وتطوير أعمال التجميل الطبيعي، إضافة إلى الاستخدام المستدام والفعال للمياه، والحد من استخدام المياه الجوفية، والتحكم الأوتوماتيكي بالكامل في المياه، ومراقبة نظام الري للقطاع الشرقي.

من جانبها، بينت «مساندة» أن أعمال المشروع تتمثل في تنفيذ خطوط ري رئيسة وفرعية، إلى جانب إنشاء أربعة خزانات لمياه الري المعالجة سعة 900 متر مكعب لكل خزان، مع محطة الضخ الملحقة، بمناطق القطاع الشرقي في مزيد والظاهر وأم غافة والخرير، فضلاً عن إنشاء خطوط ري لتغذية الخزانات وأعمال التجميل الطبيعي. وأشارت إلى أن المشروع يشمل تنفيذ زراعات تجميلية تلبي احتياجات سكان القطاع في ثلاث مناطق، هي مزيد والظاهر وأم غافة، إضافة إلى إنشاء مماشٍ ومسارات للدراجات ومناطق لممارسة الرياضة باستخدام معدات اللياقة البدنية، وإنشاء مماشٍ ومسارات دراجات أخرى داخل مشتل مزيد، ومن دوار مشتل مزيد إلى دوار الشاحنات بطول سبعة كيلومترات.