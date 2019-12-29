عمار النعيمي: جامعات الإمارات تخرج أجيالاً متميزة

عجمان (وام)

ثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جهود القائمين على كلية المدينة الجامعية ودورهم الكبير في تأسيس مجموعة من الكليات والأقسام المتخصصة، التي تخدم المواطنين والمقيمين خاصة كليتي طب الأسنان والصيدلة، وتقدم أفضل أساليب الدراسة الأكاديمية في جميع التخصصات وتأهيل الكوادر المواطنة من الأطباء والمتخصصين في جميع العلوم لخدمة الوطن وليكونوا النخبة المتميزة من الشباب المواطنين كأطباء وخبراء مؤهلين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لكلية المدينة الجامعية بعجمان، التي اطلع فيها والحضور على أحدث المختبرات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة التي سيتم الاستعانة بها في التدريس، خاصة بعد أن طرحت المدينة الجامعية برامج العلوم الصحية لفصل الخريف 2019 في مجالات جراحة الأسنان والصيدلة.

واستمع سموه إلى شرح واف من القائمين على كلية المدينة الجامعية على ما تشتمل عليه تلك المختبرات من أجهزة ومعدات، بعدما تم تجهيز 9 مختبرات لهذا الغرض، منها مختبرات الكيمياء وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الأنسجة والصيدلة وعلم الأدوية والأشعة الفموية والتحليل الآلي وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وغيرها.

وأشاد سموه بالتطور الملحوظ التي تشهده الكليات المختلفة في المدينة الجامعية والبرامج الأكاديمية وهيئة تدريسية على مستوى عال من الخبرة واستقدام أفضل الأجهزة والمعدات المستخدمة بطرق الدراسة الحديثة.

وأكد أن الجامعات في الإمارات أصبحت قادرة على تخريج أجيال قادرة وذات دور متميز في خدمة القطاع الصحي والقطاعات الأخرى في دولة الإمارات خاصة في المؤسسات الطبية والصحية العلاجية وغيرها لما تتمتع به تلك الكوادر من تميز خلال فترة الدراسة، مع اكتساب الخبرة والتدريب باستخدام آخر ما توصل إليه العلم من تقنية ومعدات صحية وأجهزة حديثة.

وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لما يوليه من اهتمام بأبناء الوطن من خلال توفير كل الإمكانيات الأكاديمية والمستشفيات الحديثة، منوهاً إلى أنه سموه وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات يولون اهتماماً كبيراً لكل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير وتنمية الجامعات ورفدها بكل جديد وتنفيذ أية مبادرات ومشاريع تسهم في رقي وازدهار التعليم ورفع مستوى الدراسة الأكاديمية.

وتهدف الكلية، من خلال طرح هذه البرامج الجديدة، إلى تزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة الشاملة اللازمة خلال سعيهم للحصول على مهن مزدهرة في مجال العلوم الصحية باستخدام أحدث المختبرات والتي تحفز التميز السريري.

وتم تصميم البرامج والمساقات الدراسية لترقى إلى أعلى المعايير الأكاديمية والصناعية وتوظيف المختبرات ذات المستوى العالمي لضمان حصول الخريجين على المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية.

ويعتبر برنامج البكالوريوس في جراحة الأسنان، وبرنامج الصيدلة إضافات قيمة إلى البرامج المطروحة من قبل الكلية، والتي توفر ما يزيد على 17 برنامجاً أكاديمياً في مجالات إدارة الأعمال والقانون والإعلام والتعليم على مستوى البكالوريوس والماجستير باللغتين العربية والإنجليزية.

رافق سموه خلال الجولة التفقدية بكلية المدينة الجامعية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومحمد القاضي مدير عام صندوق الوطن وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان حاكم عجمان وعبد العزيز الجسمي عضو مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية مدير عام شركة (آر) القابضة، وعمران خان رئيس كلية المدينة الجامعية وأحمد الرئيسي المشرف العام على برامج صندوق الوطن بعجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

.. ويطلع على منصة «كوادر» للباحثين عن عمل

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على منصة «كوادر» للباحثين عن عمل والتي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بهدف رفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأفضل الكفاءات واستقطاب الكوادر الطموحة. وتعتبر هذه المنصة ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة وهدفاً استراتيجياً للدولة وبوصلة لكل باحث عن عمل وإيماناً بأهمية استقطاب الكفاءات البشرية القادرة على المساهمة بفعالية في دفع مسيرة الريادة والتميز في العمل الحكومي في الإمارة وانسجاماً مع رؤية عجمان 2021 في تنمية رأس المال البشري. واستمع سموه إلى عرض تعريفي من راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية عن منصة «كوادر» وآلية العمل والخدمات التي ستقدمها المنصة للباحثين عن عمل.

وأوضح السويدي أن المنصة ستسهم في رفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأفضل الكفاءات واستقطاب الكوادر الطموحة والخبرات وتعزيز مشاركتهم من خلال إيجاد الفرص التي تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية وتتيح لهم بناء مستقبلهم المهني كما تتيح لهم خيارات متعددة لجذب الكفاءات بالمستوى الذي يعزز من قدراتها التشغيلية وتوفر بيانات ومعلومات إحصائية تدعم عمليات التخطيط وصنع القرار.