«التنمية الأسرية» تستعرض الخطة الاستراتيجية العشرية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تسعى إلى دعم المبادرات الحكومية، والمشاركة في تفعيلها بمزيد من العمل والتخطيط الرامي إلى تحقيق أهداف تلك المبادرات، وهي تعمل في المرحلة الحالية على وضع الاستراتيجيات وتصميم الخدمات والبرامج الاجتماعية، وذلك استعداداً للعام الخمسين الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الثاني مع موظفي مؤسسة التنمية الأسرية الذي عقد في مركز المؤسسة (بوابة أبوظبي) تحت عنوان «استشراف مستقبل الأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي» ونقلت تحيات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لكافة الموظفين والموظفات وتمنيات سموها لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف والنتائج الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة وتحقيق الأثر المجتمعي والأسري المأمول في إمارة أبوظبي.واستعرضت موجهات مؤسسة التنمية الأسرية الاستراتيجية للسنوات العشر القادمة، واستشراف مستقبل الأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي (2020-2030)، مشيدةً بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به حكومة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة من جهود عملية لاستشراف المستقبل حيث أُطلق خلال السنوات الثلاث الماضية عدد كبير من الاستراتيجيات التي تستبق فيها الإمارات دولاً كثيرة على مستوى العالم.