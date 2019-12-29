العين (وام) حضر سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه حارب حاضر خميس العميمي بمناسبة زفاف نجله «سعيد» إلى كريمة محمد عيلان مسفر العميمي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم مساء أمس بمركز العين للمؤتمرات - عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان القبائل وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل مشاركة فرقة الفنون الشعبية بعروض وفقرات منوعة ابتهاجا بهذه المناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زايد بن محمد بن زايد يحضر أفراح العميمي بالعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.