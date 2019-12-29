«فزعة» تقدم خصومات في الرياضة

أبوظبي (وام ) وقع صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية /‏‏‏فزعة/‏‏‏ مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية الإمارات للترايثلون، يحصل بموجبها منتسبو أسرة رياضة الترايثلون في دولة الإمارات من لاعبين ومدربين وإداريين المقيدين كأعضاء في الجمعية على بطاقة /‏‏‏فزعة/‏‏‏ التي تؤمن خصومات مالية عند استخدامها، في بادرة تؤكد التعاون المثمر بين الجهتين وبما يسهم في خدمة الرياضة الإماراتية.

وتتضمن المذكرة وضع شعار «ترايثلون الإمارات» على بطاقة «فزعة» التي سيتم توزيعها على منتسبي اللعبة في الإمارات بدعم ورعاية من قبل صندوق التكافل الاجتماعي لوزارة الداخلية لجمعية الإمارات للترايثلون.

وأثنى خالد عبد الكريم الفهيم رئيس جمعية الإمارات للترايثلون على مذكرة التفاهم ووصفها بأنها مبادرة وطنية ورياضية هادفة تؤكد الدور المميز لصندوق التكافل الاجتماعي لوزارة الداخلية في دعم أبناء مجتمع الإمارات، مؤكدا أن شمول أسرة الترايثلون في الإمارات ببطاقة /‏‏‏فزعة/‏‏‏ يعكس التقدير والتميز والرعاية لممارسي هذه الرياضة.

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