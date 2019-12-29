نهيان بن مبارك يبحث والرئيس الباكستاني تعزيز العلاقات

إسلام أباد (وام)

استقبل الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بالقصر الرئاسي في العاصمة إسلام أباد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الذي يزور باكستان حاليا.

جرى خلال اللقاء - الذي حضره حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيزها و تنميتها في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الباكستاني متانة العلاقات التي تجمع بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أنها تستند إلى أسس قوية من الثقافة و التراث المشترك وأبدى رغبة باكستان في تعزيزها على جميع المستويات بما في ذلك التجارة و الاستثمار و الطاقة والثقافة و السياحة، وأعرب عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تعزيز السلم و الاستقرار الإقليميين.

والتقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، معالي عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني وجرى بحث مسيرة العلاقات الإماراتية - الباكستانية بمختلف المجالات .

وأطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك، رئيس الوزراء الباكستاني خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات على صعيد نشر وتعميق قيم التسامح و التعايش حول العالم.

من ناحية أخرى تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بكميات من الكتب التي تتعلق بموضوعات اللغة العربية وآدابها .

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بهذه المناسبة بافتتاح جناح الكتب بالمكتبة الوطنية في إسلام أباد و الذي أنشئ بمبادرة من دولة الإمارات وذلك بحضور الدكتورة فردوس عاشق أعوان مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام وشهريار أفريدي وزير الدولة لمكافحة المخدرات في باكستان.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات ستواصل تعاونها مع باكستان في مختلف المجالات، وثمن العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبها أعربت معالي فردوس عاشق عن تقدير بلادها للدعم الإماراتي المتواصل في مختلف القطاعات لاسيما بمجالات التعليم والاقتصاد والصحة خاصة حملات مكافحة مرض شلل الأطفال إلى جانب تشجيع الاستثمارات.

ووجهت الشطر لدولة الإمارات على مبادرتها إنشاء جناح الكتب بالمكتبة الوطنية الباكستانية، وأعربت عن رغبة بلادها في تبادل الخبرات بمجالات التعليم والإعلام والصحافة.