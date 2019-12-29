«الإمارات للدراسات» يصدر عدداً جديداً من «أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد) صدر حديثاً عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية العدد الخامس من مجلة «أصحاب الهمم»، التي تسلّط الضوء على كل ما يتعلق بهذه الشريحة الاجتماعية، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي العالم العربي، وتسعى إلى إيصال أصوات أصحاب الهمم وذويهم إلى المجتمع بكل فئاته، وتغطية الواقع والطموحات والتحديات التي تواجههم داخل الدولة وخارجها.

وتُترجم المجلة اهتمام القيادة الرشيدة بأصحاب الهمم، وتوجيهاتها المستمرة بتوفير أفضل بيئة ممكنة من أجل ضمان حقوقهم، وإتاحة كل فرص التعليم والرعاية الصحية والنفسية اللازمة لتفعيل إمكاناتهم وطاقاتهم في مختلف المجالات. واستُهِل العدد الخامس من مجلة «أصحاب الهمم» بمقال افتتاحي لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بعنوان «مسيرة متواصلة في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم».

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