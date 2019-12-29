الطقس صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الغد على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية/‏ 15 - 25 كم/‏ س تصل إلى 36 كم/‏ س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:19 والمد الثاني عند الساعة 04:42 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:38 وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والمد الثاني عند الساعة 00:25.

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