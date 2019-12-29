«دبي هيلث بوكينج» لحجز المواعيد

دبي (الاتحاد) تمكنت هيئة الصحة بدبي من تحقيق نجاح كبير في تطبيق مشروعها الذكي «دبي هيلث بوكينج» كمنصة موثوقة للحجز الفوري للمواعيد الطبية من خلال استقطابها لعشرات المستشفيات والمراكز الصحية ومقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، ومئات الأطباء تحت مظلة هذا المشروع الطموح يسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستجابة القصوى لطالبي المواعيد الطبية من داخل وخارج الدولة.

وأوضح أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي بأن المشروع يخدم حالياً كافة الراغبين في الحصول على مواعيدهم الطبية في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي والبالغ عددهم (12) مركزاً وضمن تخصصات طب الأسرة العام، وطب الأسنان العام، ورعاية صحة الأسنان، وعيادات الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى المواعيد الطبية في كل من مستشفيات راشد، ولطيفة وحتا.

وقال النعيمي: إن الهيئة تسعى حالياً لإضافة أكبر عدد ممكن من التخصصات والأطباء في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، حيث تم حتى الآن إضافة حوالي 900 طبيب في مختلف التخصصات الطبية في هذه المنشآت، مشيراً الى توجه الهيئة لشمول كافة مرافق الرعاية الصحية الخاصة في إمارة دبي خلال عام 2020.

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