دبي (الاتحاد) وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة «جلاكسو سميث كلاين» لوضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين بهدف تعزيز الابتكارات العلاجية لأمراض الربو والانسداد الرئوي المزمن لتحسين جودة حياة المرضى واتباع أساليب الوقاية الصحيحة، وتطوير برامج التدريب لمختصي الرعاية الصحية في مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية وفق المستجدات العلمية.

وتتضمن المذكرة إطلاق «أكاديمية الصيدلة الافتراضية» التي تمثل منصة الكترونية معتمدة للتعليم الطبي المستمر، مهمتها توفير المواد التعليمية والأدوات التي يحتاجها الصيادلة لفهم أمراض الجهاز التنفسي وحالاته المختلفة، وتطوير منهج متعدد التخصصات لرعاية مرضى الجهاز التنفسي وعلاجهم في دولة الإمارات العربية المتحدة استناداً إلى الإطار العام الذي تحدده المعايير العالمية المرعية في هذا المجال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توقع مذكرة تفاهم مع «جلاكسو سميث كلاين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.