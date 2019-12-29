إنقاذ جنين أصيب بفقر دم حاد ببطن أمه

أبوظبي (الاتحاد)

نجح الأطباء في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي في إنقاذ جنين أصيب بفيروس انتقل إليه من الأم ما أدى إلى إصابته بفقر دم حاد كان يهدد بفقدانه، وأجريت له عملية ناجحة لنقل دم على عمر 23 أسبوعا من الحمل، وذلك خلال 4 جلسات بين كل جلسة وأخرى أسبوع واحد.

وقال ماريانو جونزاليز، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات: أن الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية والتقنيات المتطورة في وحدة طب الأجنة في مستشفى دانة الإمارات أسهمت في إنقاذ الجنين حيث تعرض إلى فقر دم حاد جداّ بعد مرور قرابة 5 أشهر على الحمل مشيراً إلى أن المستشفى يحرص على توفير أحدث التقنيات والمعدات الطبية واستقطاب الكوادر ذات الكفاءة العالية لتوفير أفضل الخدمات الصحية على المستوى العالمي.

وقال الدكتور سعدون سامي سعدون، الرئيس الطبي في مستشفى دانة الإمارات: إن الام مواطنة تم تحويلها إلى قسم طب الأجنة في مستشفى دانة الإمارات على عمر 23 أسبوعاً من الحمل لمتابعة الحمل، واظهرت الفحوصات تكون ماء داخل بطن وصدر الجنين وهذا غير طبيعي حدوثه خلال الحمل، واظهرت فحوصات الموجات فوق الصوتية للجنين من خلال وحدة الطب الجنيني في المستشفى معاناة الجنين من فقر دم حاد وذلك من خلال فحص سريان الدم في أحد الشرايين الرئيسة التي تغذي الدماغ، كما أكدت الفحوصات عدم معاناة الجنين من أي تشوهات وقد قام فريق طب الأجنة والذي يتضمن 5 استشاريين وأخصائيين بوضع خطة علاجية باستخدام احدث التقنيات لإنقاذ الجنين وهو في بطن أمه.

وقال الدكتور هشام ميرغني مبارك استشاري أمراض النساء والولادة ورئيس وحدة طب الاجنة في مستشفى دانة الإمارات والذي ترأس الفريق الطبي الذي عالج الجنين، ان الحالة الصحية للجنين تحسنت كثيراً بعد عملية نقل الدم وقد تمت الولادة على عمر 30 أسبوعا، وبلغ وزن المولودة 1300 جرام وهي بصحة جيدة.