تعاون بين «الشارقة الجراحي» و«كامبريدج للروبوتات الطبية»

الشارقة (وام) وقّع معهد الشارقة الجراحي بجامعة الشارقة، وشركة كامبريدج للروبوتات الطبية الجراحية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تدريب اختصاصي الرعاية الصحية في مجال الجراحة الروبوتية، وقع مذكرة التفاهم من جانب جامعة الشارقة، الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، ومن جانب شركة كامبريدج للروبوتات الطبية الجراحية، لاكشمي كانت خانولكار المدير الإقليمي للشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط، بحضور الدكتور نبيل سليمان مدير معهد الشارقة الجراحي، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، أن الشراكة مع كامبريدج ستكون إحدى الشراكات القوية، كونها إحدى الشركات الرائدة في المملكة المتحدة بهذا المجال، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف إتاحة الفرصة للجراحين للتدريب على أحدث التقنيات الطبية في مجال الجراحات الروبوتية، وذلك لتحسين الرعاية الصحية المقدمة، من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها معهد الشارقة الجراحي، والمجهز بأحدث المرافق الطبية، بالتعاون مع شركة كامبريدج.

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