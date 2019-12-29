«التربية»: إعادة اختبارات «إمسات» نهاية العام

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير امتحانات إعادة للطلبة المتغيبين عن اختبار الإمارات القياسي لطلبة الثاني عشر. وقالت إنه سيتم حذف جميع درجات اختبار الإمارات القياسي للطلبة الذين رسبوا في أداء الاختبار في السنة الماضية، ولا يحق لهم المطالبة بها عند تقدّمهم لأداء الاختبار مرة أخرى في العام الأكاديمي الحالي.

وأوضحت الوزارة، في رسالة عممتها على الإدارات المدرسية وتضمنت بعض الإجراءات الجديدة المتعلقة باختبار «إمسات»، أنه في حال تغيّب الطالب بعد تسجيله للمادة واختيار التاريخ المحدد لاختبار القبول الجامعي الأول في «إمسات» من دون عذر معتمد ومقبول يسجّل في خانة الغياب، ولن يكون باستطاعته التسجيل في المواد المتغيب عنها مرة أخرى حتى فتح باب الإعادة. أما في حالة وجود عذر معتمد ومقبول مثل الحالات المرضية أو طارئ عائلي، فيتوجب على الطالب رفع طلب تعذر حضور الاختبار عبر موقع الاختبار، والضغط على طلب «تعذر الحضور» موضحاً سبب الغياب وإرفاق التقارير التي تثبت ذلك مثل التقرير الطبي أو شهادة مرضية صادرة من مستشفى حكومي ومصدقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو هيئة الصحة، على أن تتم مراجعة طلبه وإعلامه بالقرار المتخذ.

ونصحت الوزارة الطلبة بأداء الاختبار في الموعد المحدد له لضمان عدم ضياع فرصة أداء الاختبار في الوقت المناسب للقبول الجامعي، مؤكدة أن الإعادة ستتوافر في نهاية العام الأكاديمي للطلبة الراغبين، وذلك وفقاً للموعد والسياسة المعتمدة من إدارة الاختبارات الوطنية والدولية بحيث يتم الإعلان عن الموعد وعدد مواد الإعادة وإعلام الطلبة للتسجيل قبل الموعد بفترة كافية.

ولفتت الوزارة إلى أن درجة اختبار «إمسات» لا يتم احتسابها ضمن شهادة الطالب، علماً بأن شهادة الثانوية العامة لن تصدر من دون أداء الطالب الدارس لمنهاج وزارة التربية والتعليم لاختبارات «إمسات».

وشرحت في رسالتها أن صلاحية نتائج اختبارات «إمسات» هي 18 شهراً بدءاً من تاريخ أداء الاختبار، فيما مدة صلاحيتها لطلبة العام الأكاديمي 2016-2017 عام واحد فقط.

ويكون تسجيل طلبة الصف الثاني عشر للعام الأكاديمي الحالي لاختبار القبول الجامعي عن طريق منسق المدرسة لطلبة التعليم العام، وعبر مراكز التعليم المستمر ومراكز سعادة المتعاملين لطلبة المنازل، وعن طريق مراكز التعليم المستمر لطلبة التعليم المستمر أو تعليم الكبارhttps://nplive.admedia.ae/newspress/npspace/jpeg/2019/12/29/236746_IT_29-12-2019_p09.indd.jpg?1577539244.

وعن تسجيل خريجي السنوات السابقة من المدارس الحكومية لاختبار «إمسات»، فإنه يتعين على الطلبة الراغبين بالحصول على اختبار الإمارات القياسي، الحصول على القبول المبدئي بإحدى الجامعات أو الكليات الحكومية، حيث ستقوم تلك المؤسسات بتقديم جلسات اختبارية للطلبة في مواعيد مختارة خلال السنة الأكاديمية. أما بالنسبة لطلبة المؤسسات التعليمية الأخرى، فيتوجب على المؤسسة التعليمية التواصل مع قسم الاختبارات الوطنية بشكل رسمي لتوفير اختبار لطلبتها بعد أن يتم تزويدها بالشروط المطلوبة.

وبالنسبة لتسجيل طلبة الصف الثاني عشر الراسبين في الاختبارات في مرات سابقة، فيتوجب على منسق المدرسة إرسال شهادة استمرارية دراسة صادرة من المدرسة موقعة ومعتمدة من قبل مدير المدرسة على البريد الإلكتروني الخاص بالاختبارات الوطنية كطلب إعادة تفعيل حساب طالب سابق. ويتوجب على الطلبة الإماراتيين وأبناء المواطنات التسجيل في نظام قسم القبول والتسجيل الجامعي (NAPO) قبل التقدُم لاختبار القبول الجامعي للصف الثاني عشر. كما يتوجب على طلبة الصف الثاني عشر المتوقع التحاقهم في الخدمة الوطنية أداء الاختبار والالتزام بكافة الإجراءات الخاصة به.