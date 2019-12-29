90 مشروعاً ابتكارياً تستعرضها شرطة دبي

دبي( الاتحاد) استعرضت الإدارة العامة للشؤون الإدارية 90 مشروعاً ابتكارياً تم تطبيقه في القيادة العامة لشرطة دبي خلال الـ 3 سنوات الماضية، والتي أسهمت في تطوير الخدمات المختلفة على مستوى القوة، من خلال استحداث تطبيقات ذكية وإطلاق مبادرات مبتكرة لتطوير منظومة العمل الإداري والشرطي والجنائي. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، الذي ترأسه اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وممثلي مجالس شرطة دبي، حيث ناقش المجتمعون قرارات الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات الإدارية.

وناقش الاجتماع سبعة موضوعات، وهي تقرير زيارة المؤتمر السنوي العالمي التاسع لشرطة K9 في الولايات المتحدة الأميركية، وتقرير زيارة مطار فرانكفورت الدولي ومطار لندن هيثرو الدولي، ودراسة ضغوطات العمل بشرطة دبي، وعرض نموذج المراسلات الجديد، والمشاريع الابتكارية في شرطة دبي، إضافة إلى مؤتمر الجمعية الدولية لقادة الشرطة لعام 2019.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري أن شرطة دبي ستسعى في العام المقبل إلى تحقيق إنجازات أخرى يضاف لسجلها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة العليا في تطوير الخدمات الحكومية.

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