برامج جامعية جديدة في البحث العلمي بعجمان

عجمان (الاتحاد) أطلقت جامعة الخليج الطبية بعجمان عدداً من البرامج المكثفة في مجال البحث العلمي تنعقد خلال الإجازات المدرسية مستهدفةً طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، ويبدأ أولها في إجازة الربيع 2020.

وأكد الدكتور حسام حمدي مدير الجامعة، أن إطلاق البرامج المكثفة يأتي استجابة للنجاح الكبير الذي حققه برنامج ”أبناء الإمارات علماء المستقبل“ في نسخته الأولى العام الماضي والذي حصل على تقدير دولي مكّنه من الترشح في المؤتمر العالمي ”النظرة المستقبلية للتعليم الجامعي والتعليم بمفهومه الواسع“ الذي ينعقد في لندن ديسمبر المقبل.

ووجه مدير الجامعة دعوة لطلبة المدارس للتسجيل في البرنامج مؤكداً مساعي جامعة الخليج الطبية الجادة بنشر ثقافة البحث العلمي والتعريف بمناهجه .

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