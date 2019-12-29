«متلازمة داون» تحتفي بيوم «ذوي الإعاقة»

دبي(الاتحاد) احتفلت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقرها بدبي، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تخصصه الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، ويهدف إلى التوعية بحقوقهم وفهم أعمق لقضاياهم وتمكينهم ودمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

وأشادت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس الإدارة بالرعاية والاهتمام والأولوية التي يحظى بها أصحاب الهمم من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والقيادة الرشيدة، لا سيما على مستوى التشريعات الخاصة بأصحاب الهمم وعلى رأسها السياسة الوطنية لتمكينهم ودمجهم على مستوى الدولة في شتى المجالات ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان حقوقهم وتوفير الخدمات النوعية التي تتناسب مع قدراتهم .

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