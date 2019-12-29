استقبال طلبات المشاركين في «عرس شارقة الخير7»

الشارقة (الاتحاد) تستقبل جمعية الشارقة الخيرية طلبات المشاركين في العرس الجماعي السابع، والذي تنظمه الجمعية بصورة سنوية لدعم فئة الشباب من المقبلين على الزواج وإعانتهم على بدء حياتهم الأسرية الجديدة دون تكبد مصاريف الزواج.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومديرها التنفيذي أن مشروع العرس الجماعي يجسد كافة معاني الولاء والانتماء ويسهم بشكل فعال ومؤثر في بناء الأسرة على أساس اجتماعي مترابط وينعم بالاستقرار النفسي، ويزرع الثقة لدى الشباب المقبلين على الزواج ويقوي ترابطهم ويعزز انتماءهم لوطنهم، حيث يعد بمثابة مكرمة اجتماعية هدفها إعانة الشباب المقبلين على الزواج في بناء أسرة مستقرة بعيدا عن الاقتراض من البنوك والوقوع تحت وطأة الديون.

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