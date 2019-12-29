بلدية أبوظبي تزيل العشوائيات الزراعية

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، خطة متكاملة لإزالة العشوائيات الزراعية في جزيرة أبوظبي تمتد حتى يونيو من العام المقبل 2020، تستهدف من ورائها تخليص المدينة من جميع أشكال الزراعات العشوائية التي من الممكن أن تضر بالمشهد الحضاري للمدينة.

وكانت بلدية مركز المدينة قد بدأت حملة شاملة لإزالة العشوائيات الزراعية التي قد تشكل عائقاً لحركة المشاة والمركبات، وذلك تفاعلاً واستجابة لآراء عدد من سكان مدينة أبوظبي حول تراكم بعض النفايات العشبية وتزايد النباتات غير النظامية، والتي قد تكون سبباً لانتشار الحشرات والقوارض.

وعملت بلدية مركز المدينة على إزالة الأشجار والأعشاب العشوائيات في أحواض شرق 14,15,16,1/‏‏16,2/‏‏16 وحوض شرق 34/‏‏2 وحوض شرق 40، حيث تمت إزالة 95% من العشوائيات الزراعية للمظهر العام في منطقة البطين ومناطق متفرقة أخرى بجزيرة أبوظبي.

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