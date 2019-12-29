«عليا شرطة الشارقة» تبحث الخطة الإعلامية للعام الجديد

الشارقة( الاتحاد) استعرض الاجتماع الثاني عشر للجنة القيادة العليا بشرطة الشارقة أمس، برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي، القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للجنة، والوقوف على ما تم بشأنها، ثم ناقش أثر، ونتائج الفعاليات، والحملات الإعلامية لعام 2019م، وسياسة الخطة الإعلامية التي سوف تنتهجها القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال العام الميلادي الجديد 2020م، كما تناول أيضاً الأنشطة، والفعاليات المجتمعية، التي تقدمها الشرطة المجتمعية، ومن ضمنها مبادرة «كلنا شرطة» التي تؤكد حرص واهتمام شرطة الشارقة بأمن وسلامة المجتمع، كما ناقش الاجتماع مشاركة القيادة في جائزة سمو وزير الداخلية للتميز بدورتها الخامسة، إضافة لسياسة إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الخاصة بالنزلاء.

ودعا اللواء الشامسي أعضاء اللجنة إلى المحافظة على المنجزات المتحققة، والاستمرارية في تقديم الخدمات الشرطية المختلفة لأفراد المجتمع بذات التميز، والسعي الجاد لتطويرها وتحسينها وفق أفضل الممارسات.

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