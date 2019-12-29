شرطة أبوظبي: الشفافية والتوعية لمكافحة الفساد

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شرطة أبوظبي أن مكافحة الفساد الإداري تكون من خلال النزاهة والشفافية والتربية الدينية الصحيحة والتوعية المجتمعية، داعية إلي وضع عقوبات صارمة لمرتكبي الفساد بأشكاله المختلفة. كما دعت أفراد المجتمع إلى التعاون مع إدارة مكافحة الفساد والتحلي بالوازع الديني والأخلاقي في التصدي لها، وضرورة الإخلاص في العمل والمحافظة على مكتسبات الدولة، والإبلاغ عن أي تجاوزات في مجال العمل عن طريق الاتصال بخدمة أمان 8002626.

جاء ذلك في محاضرة نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بعنوان «النزاهة الوظيفية»، وذلك في مجلس الصاروج بمنطقة العين بحضور أهالي المنطقة.

واستعرض المقدم سهيل سالم الخيلي نائب مدير إدارة مكافحة الفساد جهود الدولة في التصدي لظاهرة الفساد الإداري وتأثيرها على المجتمع، من خلال سن القوانين والتشريعات لحمايتهم من مثل هذه الظواهر، مشيراً إلى التوعية التي تقدمها شرطة أبوظبي لأفراد المجتمع بالقضايا الأمنية والسلوكية والمجتمعية.

ولفت إلى أن الدين الإسلامي الحنيف نهى عن مثل هذه الأفعال التي تقود الشخص إلى ضياع القيم الأخلاقية من خلال خيانته للأمانة في عمله، والإضرار بالمال العام.

وشرح مفهوم الفساد الإداري، متمثلا في سوء استعمال المرء للسلطة التي أؤتمن عليها لتحقيق مكاسب خاصة، وأسبابه من عوامل نفسية وبيئية والأحوال الاقتصادية والاجتماعية، أخرى متعلقة بتنظيم العمل الإداري مثل عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب خاصة في المراكز القيادية، وعدم وضوح الهيكل التنظيمي والاختصاصات والمسؤوليات، والخلل في الرقابة. وتطرق إلى جرائم الفساد الإداري وصورها وفق التشريع الإماراتي، ومنها الرشوة والمحسوبية والواسطة، واستغلال المنصب لتحقيق المصالح الشخصية والإضرار بالمال العام والاختلاس.