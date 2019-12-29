شرطة الشارقة تزور مكتب حقوق الإنسان بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة على تجربة ومهام مكتب شؤون حقوق الإنسان في قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي.

وأكد العميد عبد الوهاب الحوسني مشرف مكتب شؤون حقوق الإنسان خلال لقائه الوفد برئاسة العميد أحمد شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، أهمية تعزيز التعاون في المجالات الشرطية وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، وأوضح أن مكتب شؤون حقوق الإنسان يهتم بتقديم الخدمات الشرطية بجودة وكفاءة عالية بمعايير عالمية تهدف إلى تعزيز حماية منظومة حقوق الإنسان.

واستمع الوفد إلى شرح قدمته النقيب جميعه اليماحي مدير مكتب شؤون حقوق الإنسان عن الإنجازات في مجال التنمية المستدامة والوعي بمبادئ احترام الإنسان ورؤية وأهداف شرطة أبوظبي في تنفيذ البنود والاتفاقيات والمواثيق الدولية بأفضل المعايير.

وعبر الوفد عن شكره لشرطة أبوظبي على جهودها في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني وخدمة المجتمع وحفظ الأمن والأمان.

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