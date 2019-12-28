بتوجيهات رئيس الدولة وبدعم محمد بن زايد.. الإمارات تقدم 300 مليون دولار دعماً للأردن

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية أعلنت دولة الإمارات عن تقديم 300 مليون دولار دعماً للأردن الشقيقة وذلك عبر صندوق أبوظبي للتنمية.
وأكد صندوق أبوظبي للتنمية في بيان له اليوم أن "توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردني الشقيق وهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وقد استمر وتطور في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
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وأشار إلى أن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وهي علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد".
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