الامارات | بلدية الشارقة تُخضع 1300موقف للرسوم في منطقة النهدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تُخضع 1300موقف للرسوم في منطقة النهدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة عن إخضاع المواقف العامة في منطقة النهدة بالإمارة للرسوم اعتباراً من يوم السبت الموافق 28/12/2019 بعد أن تم تجهيزها وفق أفضل المعايير والمواصفات بهدف توفيرها للجمهور ومرتادي المنطقة في جميع الأوقات ضمن خطط الإدارة في توفير المواقف العامة بجميع أنحاء مدينة الشارقة وخصوصاً المناطق الحيوية منها، وقد قامت الإدارة بتركيب أجهزة الدفع كإحدى وسائل تسديد الرسوم.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن الإمارة الباسمة تشهد نمواً كبيراً وتطوراً عمرانياً فريداً من نوعه بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما تشهد حركة سياحية نشطة، ولذا حرصت البلدية على إتاحة وتوفير المواقف العامة للجمهور في جميع المناطق وتعمل على متابعتها باستمرار منعاً لسوء استغلالها ولتبقى متوفرة في جميع الأوقات دون حاجة إلى عناء البحث عنها، انطلاقاً من حرصها على تنظيم وقوف المركبات بشكل يعزز المظهر الجمالي للمدينة.

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن إدارة المواقف العامة تسعى بشكل مستمر لتطوير منظومة عملها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للجمهور وخصوصاً المواقف العامة باعتبارها أول ما يبحث عنه الجمهور عند الذهاب إلى وجهاتهم المختلفة، ولذا تحرص على توفيرها باستمرار وتوفر مختلف وسائل الدفع لتوفير الوقت والجهد عليهم سواء من خلال أجهزة المواقف أو الرسائل النصية والتي تتيح للمتعامل حجز الموقف لأكثر من ساعة.

وأوضح علي أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أنه تم تهيئة المواقف في منطقة النهدة بصورة منظمة مشيراً إلى أنه تم إخضاع 1300 موقف ضمن المرحلة الأولى من أصل 6200 موقف سيتم إخضاعها بشكل كامل للرسوم خلال الربع الأول من العام القادم، كما تم تركيب 120جهاز دفع استيفاء رسوم و12 لوحة إرشادية كبيرة و600لوحة صغيرة توضح مواعيد العمل وآلية الدفع بالرسائل النصية القصيرة كما قامت الإدارة بتوزيع المطويات ابتداء من تاريخ 22 ديسمبر ولغايه يوم الخميس الموافق 26ديسمبر واستهدفت المطويات المركبات المتوقفه في المنطقه على مختلف فترات اليوم حتى يتسنى للجمهور معرفة خضوع المنطقة للرسوم .