دبي تستعد لتقديم الاحتفالات الأكثر تميزاً في رأس السنة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

دبي:«الخليج»

تشهد دبي في كل عام احتفالات ضخمة للترحيب بالعام الجديد، لكن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة ستكون أضخم وأكثر تميزاً، فهي تتزامن مع احتفالات المدينة باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوّق، الذي تستمر فعالياته على مدار 38 يوماً. وتقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«جدول فعاليات دبي» قائمةً بأبرز الفعاليات الاحتفالية التي تشهدها المدينة خلال ليلة رأس السنة 2020.

ألعاب نارية

تشتهر دبي بعروض الألعاب النارية المبهرة، لكن هذا العام، ستتألق المدينة بعروض أضخم وأطول ستضيء سماء المدينة مع حلول منتصف الليل. ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في عشر مناطق مختلفة هي: برج خليفة، وبرج العرب، والسيف، و«ذا بييتش»، و«لامير»، و«ذي بوينت»، والقرية العالمية (التي ستشهد إطلاق 7 عروض ألعاب نارية بما يتزامن مع تواقيت 7 دول مشاركة في القرية العالمية)، وبرواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، وأتلانتس النخلة.

حفلات موسيقية

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للراغبين باستقبال العام الجديدة على الأنغام الموسيقية لنجومهم المفضلين، تستضيف المدينة خمس حفلات موسيقية لتلبي مختلف الأذواق، حيث يحيي مغني الراب الأمريكي الشهير نيللي حفلاً في «دراي دبي»، بينما يمكن لزوّار «وايت بيتش» الاحتفال بليلة رأس السنة على أنغام موسيقى ال «آر أند بي» خلال حفل المغني «ني-يو». ويقدّم كلٌ من «جوناس بلو» و«جاكس جونز» حفلاً في زيرو جرافيتي، بينما يستضيف «ميدان جراند ستاند» حفل Race 2020 Badshah. وتستضيف دبي أوبرا حفلاً للمغني السوري ناصيف زيتون. ويمكن للحضور الاستمتاع بإطلالة خلّابة على برج خليفة وتناول المأكولات على أنغام وأغاني النجم الفائز ببرنامج «ستار أكاديمي».

بداية مميزة