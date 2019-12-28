كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطالبات بإجراءات صارمة ضد التنمر في مدارس الإمارات

تم حث المدارس الإماراتية على بذل المزيد من الجهد لحماية الأطفال بعد أن أظهر استطلاع دولي أن نحو ثلث طلاب المدارس يُستهدفون بانتظام من قبل المتنمرين.

ووجدت استطلاعات شملت الآلاف من التلاميذ، وأجريت كجزء من البحوث العالمية التي تديرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن 31 في المائة من التلاميذ في الإمارات قالوا إنهم كانوا ضحية لشكل ما من أشكال التنمر على الأقل عدة مرات في الشهر، وهو أعلى بنحو ثماني نقاط من المعدل المتوسط ​​في البلدان المتقدمة الأخرى.

وفي الوقت نفسه، وافق 77 في المائة فقط من الشباب في الإمارات بعمر 15 عاماً على أنه “من الخطأ الانضمام إلى المتنمرين، وهو أقل بكثير من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 88 في المائة.

وقال الخبراء إنهم يعتقدون أنه قد يكون هناك صلة بين أرقام التنمر فوق المتوسط ​​وغيرها من الإحصاءات المتعلقة بالصحة العقلية للتلاميذ.

وأفاد واحد من كل عشرة من المراهقين في الإمارات أنهم يشعرون دائما بالحزن، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ ستة في المائة، في حين قال 61 في المائة منهم إنهم راضون عن حياتهم، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 67 في المائة.

وقالت سارة المرزوقي، وهي عالمة نفس في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، إنه تم وضع سياسات من قبل رؤساء التعليم الوطنيين لقمع التنمر ويشمل ذلك نشر وحدة جديدة لحماية الأطفال وتضييق الخناق على التنمر.

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وأضافت “إذا تمكنا من السيطرة على الفصول الدراسية، فيمكننا وضع التنمر تحت السيطرة إلى درجة كبيرة، وبالتالي نأمل أن نزيد من رفاهية الطلاب”.

ومع ذلك، قالت المرزوقي إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود للتأكد من أن هذه الإجراءات يتم تطبيقها بشكل ثابت على مستوى المدارس، وأبرزت التأثير المدمر الذي يمكن أن يحدثه التنمر “التنمر مشكلة كبيرة خاصة إذا تكرر، ويؤثر على الأداء الأكاديمي للطفل، وكذلك صحته العقلية.

وطالبت المرزوقي بتعليم الأطفال حول التنمر في سن مبكرة، حيث ينبغي على المدارس التحدث عنها، والحديث عن أنواعه المختلفة، وتقديم سياسات واضحة للغاية للتعامل مع هذه المشكة، مع التركيز في الوقت نفسه على القيم الجيدة مثل القبول والتسامح.

وقالت ناتاشا ريدج، المديرة التنفيذية لمؤسسة القاسمي لأبحاث السياسات، إنه تم العثور على صلة مباشرة في جميع أنحاء العالم بين معدلات التنمر واضطراب الفصول الدراسية، وبالتالي فإن تحسين الانضباط يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين سعادة الطلاب وتقليل معدلات التنمر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.