كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول حملة للطاقة النظيفة على مواقع التواصل في الإمارات

أطلقت بعثة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (Irena) أول حملة رقمية لها # Act4Impact لتعبئة الجهود العالمية لتبني المشاريع والحلول المتعلقة بالطاقة المتجددة.

وتهدف حملة وسائل التواصل الاجتماعي إلى دعوة أشخاص من جميع ممثلي الدول الأعضاء في Irena لتبادل خبراتهم وتبادل الإنجازات في مجال الطاقة المتجددة لتسريع التحول نحو عالم تدعمه مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت الدكتورة نوال الحوسني، الممثلة الدائمة لدولة الإمارات لدى إيرينا، في حديث لصحيفة خليج تايمز “ستوفر حملة # Act4Impact لأفراد الجمهور وممثلي إيرينا منصة وهاشتاج لمشاركة إنجازات بلادهم والأحلام من أجل مستقبل مستدام مدعوم من مصادر الطاقة المتجددة”.

وأضافت “إنها طريقتنا للاحتفال بحقيقة أننا نستضيف الدورة العاشرة لجمعية إيرينا يومي 10 و 12 يناير 2020، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. لقد أردنا نشر رسالة إيرينا والمساعدة في خلق الوعي حول الوكالة. كما نعتقد أن هذا سيكون طريقة رائعة لإلقاء الضوء على ما يحدث فعليًا على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة “.

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وتابعت الدكتورة نوال “يمكن للناس من جميع أنحاء العالم تبادل الإنجازات في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، وكذلك إرسال رسالة موحدة قوية مفادها أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ كوكبنا الأرض. وهنا حاجة إلى العمل سويًا لضمان الحصول على طاقة نظيفة للجميع. ومع 10 في المائة فقط من استهلاك الطاقة في العالم يأتي من مصادر متجددة، فقد حان الوقت لتحسين هذا الرقم، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الأجيال المقبلة لن تشكرنا “.

وأوضحت أن بإمكان أي شخص المشاركة في حملة # Act4Impact وطرح فضل ممارساته في مجال الطاقة المتجددة، على سبيل المثال ربما يستخدم البعض الألواح الشمسية أو غيرها من الحلول الموفرة للطاقة في منزلهم. هذه أيضًا فرصة لتبادل المعرفة عبر القطاعات والبلدان المختلفة وإلهام بعضهم البعض.”

وقالت الدكتورة نوال إلى أن قرار Irena بعقد اجتماعها السنوي في عاصمة الإمارات هو شهادة على العمل الرائد الذي تقوم به الإمارات في تسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.