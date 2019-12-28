كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تشاهد الألعاب النارية في برج خليفة بعيداً عن الحشود؟

من المنتظر أن يشهد برج خليفة عرضاً مميزاً للألعاب النارية والصور المتحركة في ليلة رأس السنة هذا العام.

إلا أن توافد عدد كبير من الحشود إلى أعلى مبنى في العالم، مع إغلاق الطرق وحركة المرور، يمكن أن يجعل الرحلة متعبة للغاية.

وإذا كنت ترغب بالاحتفال برأس السنة بميزانية منخفضة، دون التنازل عن مشاهدة عرض الألعاب النارية، تقدم صحيفة ذا ناشيونال مجموعة من الخيارات:

السطوة

يقع موقع السطوة في جنوب غرب بر دبي، وربما يكون من الأسهل الوصول إليه بحلول ليلة رأس السنة، والمباني المنخفضة نسبياً هناك تضمن وجود العديد من المواقع حيث يمكنك مشاهدة عروض برج خليفة. ويمكنك القيادة على طول طريق السطوة (قرب مسجد بلال بن رباح) وستكون قادراً على العثور على الكثير من المناطق الشاغرة مع مناظر واعدة.

حديقة بحيرة القوز

توفر حديقة بحيرة القوز إطلالات رائعة على برج خليفة في محيط أخضر. وتفتح حتى منتصف الليل في أيام العطل الرسمية ويسهل الوصول إليها عبر طريق الخيل وشارع الميدان.

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رأس الخور

المنطقة معروفة بحياتها البرية المتنوعة، ولكن هذا المجتمع الهادىء يوفر أيضًا مناظر رائعة لأفق دبي. ويقدم خور مارينا في ميناء خور دبي إطلالة رائعة للراغبين في مشاهدة عروض الألعاب النارية.

ميدان

توفر القيادة على طريق ميدان إطلالة رائعة على مناظر أفق دبي. توجه في اتجاه فندق الميدان للحصول على مساحة معزولة أكثر مع لمحة من برج خليفة.

منطقة دبي للتصميم

يحتوي الحي الأكثر حداثة في دبي على الكثير من عوامل الجذب، من المحلات المتخصصة إلى المقاهي الحرفية والمتاجر والمطاعم. كما يوفر إطلالات رائعة على أفق شارع الشيخ زايد.