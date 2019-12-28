كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أفضل المناطق للاستثمار العقاري بدبي في 2020

اختارت شركة سمسرة العقارات في دبي أبيلو العقارية أفضل خياراتها للمناطق لعام 2020 للمستثمرين لضمان “استثمار مستقبلي سليم” في الإمارة.

وقالت الشركة إن العام الجديد المقبل سيشهد موجة من النشاط في سوق العقارات في الإمارات حيث بدأت التطورات الجديدة تؤتي ثمارها، وبدأت اللوائح الجديدة تظهر تأثيرها الإيجابي، وتستعد البلاد لتدفق هائل من المستثمرين لمعرض اكسبو 2020.

وقال نافال فوهرا، الرئيس التنفيذي في Appello العقارية “سيكون لدى المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء مجموعة من المجتمعات الكبيرة للاختيار من بينها العام المقبل، ولكن الأماكن المدرجة في قائمتنا تبدو واعدة بشكل خاص من حيث الحصول على صفقة جيدة واستثمار مستقبلي سليم”.

وفيما يلي المناطق التي يجب أن يستهدفها المستثمرون في عام 2020، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس:

نخلة جميرا

قد يكون شراء عقار في وقت مبكر من عام 2020 في جزيرة نخلة جميرا الشهيرة توقيتًا مثاليًا لأن المجتمع على وشك الدخول في مرحلة مثيرة. وتستعد Kerzner International، المطور والمشغل لـ Atlantis للترحيب بالعقد المقبل بمجمع Royal Atlantis للشقق الفندقية، وهو عبارة عن مجمع حديث من Atlantis مكون من 43 طابقًا مقسم إلى برجين متصلين بواسطة جسر مملوء بالمسابح والصالات والكابينات.

سيتي ووك

لا تزال سيتي ووك تقدم استثمارًا كبيرًا، خاصة للملاك المحتملين. وتزداد شعبية هذا المجتمع، ومن المؤكد أنها ستكون جذابة للموجة الجديدة من الوافدين الذين يصلون في الوقت المحدد لمعرض إكسبو 2020، نظرًا لموقعها الرائع في جميرا، ووصلات النقل الممتازة، والمجمعات الترفيهية القريبة.

الخليج التجاري

يتمتع الخليج التجاري بموقع رائع للوصول إلى المدينة والأجزاء الرئيسية الأخرى في دبي، ويستشعر المشترون بالفعل إمكانات الخليج التجاري في السنوات القادمة؛ حيث برزت كأفضل اختيار للمشترين في عام 2019 مع إجمالي 1160 معاملة عقارية مسجلة في الأشهر الثلاثة من سبتمبر وحتى نوفمبر.

طريق القدرة

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ارتفعت شعبية المنطقة الواقعة على طول شارع القدرة لدى المستثمرين بسبب التطورات الجديدة مثل المرحلة الأولى من مشروع ميرا في مجتمع الريم تاون هاوس في إعمار.

دبي هيلز

كان أداء دبي هيلز جيدًا بشكل عام، بغض النظر عن تقلبات السوق في عام 2019 – وكان مجتمعًا شهيرًا لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، مع توفر وسائل الراحة والمساحات الخارجية ومركز التسوق الجديد والمزيج الجذاب من المكاتب ومتاجر التجزئة.

جزيرة بلووترز

مع افتتاح عجلة دبي، من المقرر أن تتألق جزيرة بلووترز التي تقع قبالة ساحل جميرا بيتش ريزيدنس في عام 2020، مع مجموعة عمليات الإطلاق الجديدة المقرر افتتاحها في 2020.

دبي كريك هاربور

الناس يحبون العيش بجانب الماء، إنها حقيقة. يقع Dubai Creek Harbour على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسط مدينة دبي، وهو عبارة عن واجهة بحرية تقع على ضفاف خور دبي التاريخي، ويتميز بمزيج من المنازل وثقافة انتقائية متصلة بواسطة وصلات نقل ممتازة.

مدينة محمد بن راشد

من المتوقع أن تكتمل مدينة محمد بن راشد في عام 2020 – المعروفة باسم مدينة MBR – مع شقق شاهقة ومتوسطة الارتفاع وفيلات فاخرة ومنازل تاون هاوس، وهو أيضًا مجتمع مثير للاهتمام لمحبي الحيوانات، حيث يوجد مركز للفروسية والصقور في المنطقة مع العديد من المطاعم والمراكز الترفيهية ومحلات البيع بالتجزئة والمزيد من التطورات المستقبلية.