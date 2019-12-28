الامارات | «إسلامية دبي» تنشر «السماحة» بين الطلاب بالمسابقات

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي» تنشر «السماحة» بين الطلاب بالمسابقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن المسابقات التي ينظمها لطلابه تستهدف التعريف بسماحة الإسلام ورحمته.

وأفادت رئيس قسم شؤون الدارسين في المركز، شمسة محمد بن شفيع، في بيان أصدرته الدائرة، أخيراً، بأن المركز يهدف من خلال البرامج التنافسية والمسابقات التشجيعية بين جميع الدارسين في الدورات المختلفة، إلى صنع أجواء المنافسة في سبيل تدارس العلم وتعلمه، وتثقيف المسلمين والمسلمين الجدد بالمزيد من البرامج والدورات، التي تسهم في تعليمهم سماحة الدين الإسلامي والأخلاق والتعاليم التي يدعو إليها.

وأشارت إلى أن مسابقة «أَحاسِنَكُمْ أَخْلاقا»، التي كرم المركز أوائل المشاركين فيها أخيراً تهدف إلى تشجيع قراءة وحفظ أحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الآداب ودراستها والعمل بها في حياة المسلم اليومية من خلال تقسيم المسابقة إلى ثلاثة مستويات مختلفة مراعاة لمستويات الدارسين والدارسات.

ولفتت إلى أن المسابقة استهدفت الدارسين من الجاليات المختلفة في الدورات التابعة لقسم شؤون الدارسين، حيث بلغ عدد المسجلين فيها أكثر من 212 دارساً ودارسة.