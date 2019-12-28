الامارات | «الداخلية» تطلق المرحلة الثالثة من «بلادنا أمانة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تطلق المرحلة الثالثة من «بلادنا أمانة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس مكافحة المخدرات في الدولة، أمس، المرحلة الثالثة من مبادرة «بلادنا أمانة»، الخاصة بتشجيع المتعاطين على ترك المخدرات، وتفعيل دور المجتمع في التعاون مع المتعاطين، التي تمتد لمدة أسبوع، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، التي خصصت خطبة الجمعة بعنوان «النفس أمانة.. والمخدرات مهلكة»، فيما كانت خطبة الجمعة الفائتة بعنوان «البيوت سكن وطمأنينة»، لتعزيز التوعية بمخاطر هذه الآفة.

وأكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن حملات التوعية مستمرة، بالتعاون مع كل الأطراف المعنية، وصولاً إلى مجتمع آمن وخال من آفة المخدرات، وأن جهود الجهات المعنية مستمرة في محاربة خطر انتشار المخدرات، وتهدف إلى تحقيق رؤية الحكومة في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم تصدياً لمشكلة المخدرات، وتعزيز استراتيجيتها وجهودها في مجال مكافحتها.

وقال: «نعمل في مجلس مكافحة المخدرات مع شركاء بصورة تكاملية، وننفذ عدداً من المبادرات الوقائية والتوعوية، خصوصاً لدى النشء، ونركز جهودنا في المرحلة الثالثة من مبادرة (بلادنا أمانة) على إيصال رسائل توعية مهمة إلى كل المستهدفين، بشتى الوسائل المتاحة، من خلال بث الرسائل عبر كل الأجهزة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب المشاركة الفاعلة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومخاطبة الجمهور من خلال خطبة الجمعة»، مؤكداً وجود خطة إعلامية تتناسب مع أهمية مثل هذه المبادرات الوطنية الهادفة.

وتابع: «نركز جهودنا على توعية الأسرة، ودور البيت وأولياء الأمور في تنمية لسلوكيات الإيجابية لأبنائهم، وتعزيز الوازع الديني والأخلاقي والمجتمعي ضد الممارسات السلبية، حيث تشكل الأسرة الملاذ الآمن للأبناء، وتعتبر خط الدفاع الأول ضد الإدمان».