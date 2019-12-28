الامارات | «وثيقة التحديث» تدعو إلى التسامح والاعتدال

شكرا لقرائتكم خبر عن «وثيقة التحديث» تدعو إلى التسامح والاعتدال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وثيقة «مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح في الوطن العربي»، التي اعتمدتها القمة العربية في تونس مايو 2004، ضرورة التمسك بقيم التسامح والاعتدال، والحرص على ترسيخ ثقافة الحوار بين الديانات والثقافات، ونبذ روح الكراهية بكل أشكالها، وإشاعة قيم التضامن والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم، بما يعزز عرى الصداقة والتفاهم في إطار الاحترام المتبادل.

وأشارت إلى ضرورة بناء مستقبل أفضل للشعوب العربية في إطار تعزيز مقومات الهوية العربية، ووحدة شعوبها وتماسكها، وتكريس مشاركة قواها الحية في مسار التحديث المنفتح على العالم، والمتفاعل معه، والمساهم في نهضته في نطاق التمسك بقيم التسامح والاعتدال والفهم المتبادل.

ونبهت إلى أهمية التعامل الجاد مع مختلف القضايا الجوهرية في المنطقة وإيجاد الحلول لها، باعتبار أن التسوية العادلة لهذه القضايا من شأنها تعزيز الإحساس بالسلام والأمن وتدعم الجهود الذاتية لشعوب المنطقة نحو التغلب على التحديات، وتجاوز التداعيات الناجمة عن عهود الاستعمار وتعزز مسيرة الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان العربي والحفاظ عليها وترسيخ ممارساتها.

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وأكدت استمرار الجهود وتكثيفها لمواصلة مسيرة التطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، تحقيقاً لتقدم المجتمعات العربية النابع من إرادتها الحرة، بما يتفق مع قيمها ومفاهيمها الثقافية والدينية والحضارية وظروف كل دولة وإمكاناتها.

وشددت على تعميق أسس الديمقراطية والشورى، وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام، وفي صنع القرار في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، وفقاً لما جاء في مختلف العهود والمواثيق الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان وضمان استقلال القضاء، بما يدعم دور مكونات المجتمع كافة بما فيها المنظمات غير الحكومية، ويعزز مشاركة فئات الشعوب كافة رجالاً ونساء في الحياة العامة ترسيخاً لمقومات المواطنة في الوطن العربي.

ولفتت إلى أهمية دور الجاليات العربية في الخارج، كجسر للصداقة والتعاون بين الدول العربية والدول المضيفة لهذه الجاليات، والعمل بالتعاون مع الدول المضيفة، ومن خلال احترام أنظمتها وقوانينها على الحفاظ على هوية هذه الجاليات وتقوية روابطها مع بلدانها الأصلية.