«التسامح الاجتماعي» في مجلس الشرطة بـ«الظفرة»

أبوظبي (الاتحاد) ركز ملتقى حوار التسامح الاجتماعي الذي أقيم في مجلس الشرطة بمهرجان الظفرة 2019 الذي اختتم مؤخراً، على تعزيز قيم التسامح والترابط الأسري في المجتمع وتبادل الحوار وتنشئة الأجيال على بناء الأمم ونهضتها.

استهدف الملتقى الذي نظمته إدارة مراكز الدعم الاجتماعي- منطقة الظفرة بقطاع أمن المجتمع، بالتعاون مع مديرية شرطة منطقة الظفرة والشركاء الاستراتيجيين، إلى التوعية بأهمية الأسرة ودورها في الترابط والتسامح والانضباط السلوكي.

وقال المقدم سلطان خلفان اليحيائي مدير مركز الدعم الاجتماعي- منطقة الظفرة: إن المركز يقدم استشارات نفسية واجتماعية وتربوية على أيدي مختصين في جميع برامج التأهيل وأساليب التربية الأسرية، وتركز على فئة الشباب والأسرة عبر المحاضرات والملتقيات والدورات التثقيفية.

وأكد أن شرطة أبوظبي تحقق أهدافها الأمنية بمختلف الطرق وبمعايير ومقاييس عالية الجودة تعزز الأمن والاستقرار وتسلط الضوء على مكافحة الجريمة من خلال نشر الوعي الاجتماعي.

وتطرق المحاضر الدكتور أحمد قذلان المزروعي إلى التسامح الأسري الذي يؤدي إلى التوافق بين الأبناء والآباء ويوفر فرصاً لاكتساب القيم والعادات الحسنة والأخلاق الحميدة.

وحث المحاضر عبداللطيف العزعزي الأسر على تشجيع سلوكيات أبنائهم الحميدة ونبذ السلبية مثل المعاكسات والتدخين ورفقاء السوء.

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