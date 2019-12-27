دبي (الاتحاد) استعرض المقدم الدكتور عبدالرحمن المعيني، مؤشرات إنجازات مكتب التطوير المؤسسي في قطاع التميز والريادة بشرطة دبي، خلال الربع الثالث من العام الحالي، وآليات العمل في العمليات التي ينفذها المكتب، ونسب إنجاز المشاريع، مشيراً إلى نتائج بعضها مثل مشروع «التدخل المبكر» للفصل في شكاوى العمال الذي نفذته الإدارة العامة لحقوق الإنسان بنسبة 100%، موضحاً أن مشروع «صفر متعامل» الذي تنفذه الإدارة العامة للتميز والريادة نجح في تحويل 90% من خدمات مراكز الشرطة المقدمة للعملاء إلى خدمات إلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع مرتب المكتب الذي ترأسه اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون قطاع التميز والريادة في شرطة دبي، والذي دعا مديري الإدارات العامة في القطاع، إلى مواكبة توجهات الحكومة، في النزول الميداني للقادة، والتواصل المباشر مع الموظفين، وفتح المكاتب للتواصل المباشر معهم بغية الوقوف على احتياجاتهم ورفع مستوى رضاهم الوظيفي.

وحث اللواء العبيدلي الموظفين على مواصلة جهودهم في رفع مؤشرات إنجازات مكتب التطوير المؤسسي، موجهاً باستحداث برنامج «نجم التميز» لتسويق تجارب الموظفين المبدعين تشجيعا لهم، وللمساهمة في نشر ثقافة الإبداع على مستوى القوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر %90 من خدمات مراكز شرطة دبي «إلكترونية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.