«أصدقاء الشرطة» يتعرفون إلى مهام «طيران أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) تعرّف 50 طالباً من برنامج «أصدقاء الشرطة» من المشاركين في المخيم الشتوي 2019، إلى مهام إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية.

والتقى العقيد طيار عبيد محمد الشميلي، نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، الطلبة وقدم لهم شرحاً موجزاً عن المهام الشرطية والإنسانية التي تضطلع بها الإدارة. واطلع الطلبة على طريقة تجهيز الطائرات من قبل فريق الصيانة، وكيفية التصرف في حال وقوع حادث، وإجراءات تحرك الطائرات عند تلقي البلاغات. كما استمعوا إلى شرح حول جهود الإدارة في تقديم مهام البحث والإنقاذ، والرعاية الطبية للمرضى والمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

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