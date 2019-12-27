«طرق دبي» تحصد «جرين آبل»

دبي (وام) حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على المركز الأول في جوائز «جرين آبل» عن فئة «أفضل الممارسات البيئية» على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامته مؤخراً، المنظمة الخضراء العالمية في لندن بالمملكة المتحدة.

وعبرت ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، التي تسلمت الجائزة في المملكة المتحدة، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه عبر جهة عالمية مشهود لها بالحيادية والشفافية في منح الجوائز للجهات الأكثر جدارة وتميزاً في مجال الاستدامة البيئية، موضحة أن الجائزة جاءت في إطار جهود الهيئة في تنفيذ مبادرات توفير الطاقة التي تشمل تبديل أنظمة الإضاءة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة «LED»، واعتماد الطاقة الشمسية مصدراً للطاقة في المواقع التشغيلية، ومشاريع النقل المستدام «الترام والمترو».

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