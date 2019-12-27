فهد بوهندي (الفجيرة) نفذت بلدية الفجيرة نحو 52 جولة تفتيشية على محال الذهب والمجوهرات التي يبلغ عددها 75 محلاً، حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأفاد قسم حماية المستهلك، بأن محال الذهب والمجوهرات تخضع لجولات تفتيشية وفق برامج مجدولة من قبل فريق يضم مفتشين مختصين، ينفذون زيارتين رقابيتين لكل محل على الأقل خلال العام، إضافة إلى الزيارات العشوائية، وبلغ عدد العينات التي تم إرسالها إلى مختبر الفجيرة للفحص 1350 جراماً من الذهب.

ويختار المفتش بشكل عشوائي عينات مختلفة حسب العيار وبلد التصنيع من المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين من كل محل، ويرسل عينات منها للفحص في مختبر الفجيرة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، عبر فحص للتأكد من اللون والنقاوة والقطع والوزن.

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