دبي (الاتحاد) أطلقت لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، ميزة التسوق الإلكتروني، على موقعها dubaipolice.gov.ae، وهو ما يمكن حاملي بطاقة إسعاد من الاستفادة من عروض وخصومات ميزات البطاقة عبر الإنترنت، ما يحقق السعادة لهم ويوفر عليهم الوقت والجهد.

وقالت النقيب منى التميمي، رئيس القطاع العام، إن ميزة التسوق الإلكتروني تدعم توجهات اللجنة نظراً لتحقيقها الهدف الأساسي من إنشائها، وهو إسعاد موظفي شرطة دبي وكافة المنضمين إلينا من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الوزارية والاتحادية، ونحن بذلك نتماشى مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي «إسعاد المجتمع» والذي يواكب أيضاً توجهات الحكومة.

وبيّنت التميمي أن الميزة بدأت حالياً بست شركات يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من خدماتها عبر الإنترنت، لافتة إلى أنهم يعملون على زيادة عددها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، وما على المستخدم سوى اختيار الشركة المراد شراء منتجاتها.

وأكدت أن هذه الخطوة جاءت لتلبي رغبة حاملي البطاقة في التسوق الإلكتروني، لاسيما أن الشركات والمؤسسات أصبحت تركز على عرض وبيع منتجاتها عبر الإنترنت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «إسعاد» تطلق «التسوق الإلكتروني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.