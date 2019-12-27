الرباط (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمقر إقامته بالعاصمة المغربية الرباط، صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي. حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة المغربية وكبار المسؤولين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حميد النعيمي يستقبل سعود المعلا وحامد بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.