«الإمارات للفضاء»: مسابقة لأفضل 5 صور لكسوف الشمس

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء مسابقة أفضل خمس صور لكسوف شمس الإمارات، عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لتوفر للمشاركين بالمسابقة فرصة الفوز بخمس من الجوائز المتميزة. يأتي ذلك في إطار حرص الوكالة على تعزيز مشاركة الجماهير بالفعاليات الفلكية التي تنظمها، وبهدف زيادة مستويات الوعي لديهم.

إلى ذلك، نظمت وكالة الإمارات للفضاء مجموعة من الفعاليات المجتمعية لرصد ظاهرة كسوف الشمس الحلقي والجزئي التي شهدتها الدولة أمس الأول بين الساعة السابعة والتاسعة صباحاً، وذلك بالتعاون مع عدد من المراصد الفلكية، في مختلف مناطق الدولة. وتضمنت الفعاليات، رصد كسوف الشمس الجزئي في مقر الوكالة بمدينة مصدر في أبوظبي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للفلك، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من الجمهور والإعلاميين الذين حظوا بفرصة متابعة شروق الشمس في تمام الساعة 7:05 دقائق، حتى وصلت إلى ذروة كسوفها الجزئي بنسبة 91% في الساعة 7:37 صباحاً، واستمرت في الكسوف حتى الساعة 8:53 صباحاً، حيث تمكنوا من التقاط الصور باستخدام مجموعة من التليسكوبات المخصصة لذلك وتحت إشراف نخبة من المختصين.

وجرى تنظيم فعاليات مماثلة في فندق تلال ليوا بالقرب من مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بالتعاون مع مركز الفلك الدولي بأبوظبي، وفي مارينا مول بأبوظبي، بالتعاون مع مرصد الإمارات المتحرك، وحديقة مدينة زايد بالتعاون مع مجموعة دبي للفلك، وفي دبي جرى تنظيم فعاليتين في مرصد الثريا للفلك بدبي، وفي برج خليفة، بالتعاون مع مجموعة دبي للفلك. وحرصت الوكالة خلال الفعاليات، على تنبيه الحضور بضرورة عدم النظر مباشرة إلى الشمس بالعين المجردة، والالتزام باستخدام نظارات الكسوف التي قامت بتوزيعها، منعاً لإصابتهم بأية أضرار للعين.

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، حرص الوكالة على المشاركة في تنظيم الفعاليات التي تُعنى برصد الكواكب والظواهر الفلكية، وذلك بما ينسجم مع مساعيها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأنشطة الفضائية والظواهر الفلكية، وبالتالي زيادة المعرفة والوعي بالقطاع الفضائي الوطني.